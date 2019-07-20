فساتين سهرة ستجعلكِ نجمة سهرات هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 06:28 مساءً - أكتسحت فساتين السهرة الصفراء الفاتحة منصات عروضRodarte، روكسانداRoksandaوVivettaوهي من أنسب النغمات التي تنسجم مع صاحبات البشرة السمراء والحنطية.

كما سجلت فساتين السهرة الصفراء حضورًا لا يمكن تجاهله على مدرجات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019، فخصّص المصممون قسمًا كبيرًا من مجموعاتهم لهذا اللون الجريء، ليصبح نجم الموسم بلا منافس.

فساتين سهرة باللون الأصفر



فساتين السهرة الصفراء في منصات عروض الأزياء

ركزت دور أزياء أخرى على فساتين السهرة الصفراء ذات النغمات الداكنة والمائلة للبرتقالي، ونرشحها للشقراوات صاحبات البشرة الفاتحة، وقد رصدناها لدى بالينسياغا Balenciaga، وأوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta وساشين آند بابيSachin&Babi.



- ازدان الكثير من التصميمات لدىVivettaوRodarteبالورود البارزة، وتميزت بالتنانير المنفوشة، لذا نرشحها لكل من ترغب باطلالة أنثوية مفعمة بالحياة في سهرات هذا الصيف، فقط احرصي على تنسيقها مع اكسسوارات غير مرصعة، حتى لا تُفسدي جمال الفستان.

فساتين سهرة باللون الأصفر



- أعاد بعض الماركات مثل موسكينو Moschino فساتين الثمانينيات القصيرة ذات القصات المستقيمة إلى ساحة الموضة، وأكملت اللوك بقبعات كبيرة من اللون نفسه، ونمط الطبعات، اِلجئي إليها لاطلالة استثنائية.

- نسقي فساتين السهرة الديكولتيه من آندرو جن Andrew Gnو إميليا ويكستيد Emilia Wicksteadمع قلادات كبيرة وأقراط مرصعة، لتحوّلي اطلالتكِ من عادية إلى فخمة.

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