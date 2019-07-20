شنط ماركات رجالية لم تعد حكرا على النساء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 06:28 مساءً - يقف كثير من الرجال عاجزين أمام عالم الموضة وصيحاته نظراً لقلة تسليط الضوء على عالمهم كغيرهم من جنس النساء، خاصة عندما نتطرق بالحديث عن أشياء يعتبرها البعض قطعاً خاصة بالمرأة وفى مقدمتها شنط اليد التي لم تعد حكراً على الجنس الناعم، فقد أصبحت مؤخراً الشنط الرجالية من أشهر الإكسسوارات وأكثرها رواجًا بالنسبة للرجل لتزيين إطلالاته؛ حيث إن الحصول شنط ماركات رجالية يزيد من وقار المظهر، وشبابه في الوقت نفسه فضلاً عن أهميتها الكبيرة لدى الرجل، الذي بات يحتاج لشنط يد تتناسب مع طبيعة عمله، وتستوعب جميع متطلباته واحتياجاته، سواء أثناء العمل، الخروج، السفر، وحتى الجيم.

شنط ماركات رجالية

أحدث شنط ماركات رجالية

تتنافس معظم الدور العالمية في تقديم شنط ماركات رجالية حديثة ، وقد وفرت الماركات الدولية حقائب اليد الرجالية ، بأشكال وألوان متميزة وغير مقلدة، لا تشبه حقائب السيدات، ومع الخيارات الرائعة التي قدمتها دور الأزياء العالمية، ستجد بالتأكيد ما تبحث عنه من حقيبة عملية وأنيقة في آن واحد، حيث إن خياراتك تتنوع بين الجلد، وبين الأقمشة المتينة. أما الألوان، فقد تدرجت بين الأسود، البيج، العسلي، البني، كما وفرت بعض الألوان القوية، كالأحمر، الأزرق، وحتى الأصفر.

لاستكمال قراءة الموضوع على موقع الرجل اضغط هنا