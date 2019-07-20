فساتين تخفي عيوب الجسم موضة ربيع وصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 06:28 مساءً - برع أشهر المصممين في ابتكار تشكيلة منوعة من فساتين السهرة ذات التصميمات الناعمة، والتي كشفوا عنها ضمن عروض الأزياء الجاهزة ربيع وصيف 2019.

- لا تزال صيحة الفساتين عالية الخصر المصممة بتنانير مكسرة، نجمة الموسم بلا منازع وابتكرتها ماركة جيفنشي Givenchy بتصميم غاية في النعومة سيمنحكِ قامة ممشوقة ومثالية.

فساتين سهرة تخفي عيوب الجسم



- تشكل مشكلة البطن البارز كابوسًا يزعج الكثيرات، لذا يسعَيْن في المناسبات المهمّة إلى اعتماد تصميمات تخفيه قدر المستطاع، ومن أبرز تلك الموديلات الفستان الـ Peplum والذي رصدناه لدى باميلا رولاندPamella Roland.

- برزت هذا الموسم صيحة الفساتين المميزة بالأكمام النافرة، كما في تصميم كارولينا هيريرا Carolina Herrera، موديل ناعم يزيد عرض أكتافِك.

فساتين سهرة تخفي عيوب الجسم



- شقت فساتين السهرةغير متماثلة الأطراف، طريقها إلى خشبات العروض، فتألقت بها عارضات توم فورد Tom Ford ، وكريستيان سيريانو Christian Siriano، وذلك الأخير تميز تصميمه بقصة الـ High Low الرائجة ونرشحها للقصيرات.

- إنه التصميم الأبرز والقادر على تعزيز جمال القامة، نتحدث عن الفستان مستقيم القصّة، والذي لم تخلُ منه مجموعة تقريبًا، وأحببناه بتوقيع تاداشي شوجي Tadashi Shoji ، وبراندون ماكسويل Brandon Maxwell.

فساتين سهرة تخفي عيوب الجسم



- لا يجوز الحديث عن آخر صيحات فساتين السهرة من دون التطرق إلى الموديلات المؤلفة من طبقات، والتي تصب في صالح نحيلات القوام، وتجدينها لدى جورجيو أرماني Giorgio Armani وراشيل زوي Rachel Zoe.

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