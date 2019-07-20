استوحي من النجمات العربيات فساتين أوف شولدرز جريئة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 06:28 مساءً - موضة الأكتاف المكشوفة أو كما تسمى بالـ off shoudlers كانت أكثر الصيحات الرائجة في المواسم الماضية، وقد عشقتها النساء بسبب أنها توحي بالكثير من الأنوثة والأناقة، وتذكرنا بشكل أو بآخر باطلالات الأميرات والملكات في القرون الوسطى، ولهذا وعلى مايبدو، فإنّ هذه الصيحة لن تخرج من الموضة قريبًا، والدليل أننا قد شاهدناها وبكثرة على أجمل موديلات فساتين السهرة، وكذلك فقد اعتمدتها النجمات العربيات في المناسبات الفاخرة وعلى السجادة الحمراء، وقد جمعنا بالصور أجمل اطلالات هؤلاء النجمات في فساتين أوف شولدرز لتستوحي منهنّ بعض الأفكار.



سلمى أبو ضيف في فستان أوف شولدر ناعم

سلمى أبو ضيف في اطلالة مرهفة



سلمى أبو ضيف تختار دائمًا التصميمات اللافتة، مثل هذه الاطلالة التي بدت فيها غاية في الأنوثة، حيث تألقت في فستان أوف شولدر بدرجات الباستيل الهادئة، اختارته من “جورج حبيقة” Georges Hobeika وقد نسقت معه مجوهرات ماسية أضافت من خلالها لمسات فاخرة على اللوك.



إيميه صياح في فستان أوف شولدر أسود

ايميه صياح في فستان اوف شولدر فاخر





تألقت الممثلة ومقدمة البرامج إيميه صياح مؤخرًا، باطلالة لافتة مستوحاة من اطلالات الأميرات في فستان أوف شولدر اختارته من رامي قاضي Rami Kadi تصميمه أنيق لكنه عصري في الوقت ذاته، ولا سيّما من ناحية التنورة التول الكبيرة المشكوكة بالترتر البراق الملون.

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كارمن سليمان في فستان ناعم أوف شولدر

كارمن سليمان في فستان اوف شولدر ناعم





تميل كارمن سليمان لاعتماد الاطلالات الناعمة والأنثوية، مثل هذ اللوك الذي اختارت فيه فستان أوف شولدر باللون الأخضر الزيتي، تصميمه مميز مزين بطبقتين من الكشكش عند الصدر، وتنورته منسدلة ومتفاوتة الأطوال، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي، ومجوهرات ماسية لافتة.





مايا دياب في فستان قصير أوف شولدر

مايا دياب اختارت فستان اوف شولدر أخضر



مايا دياب المعروفة بخياراتها العصرية حتى في فساتين السهرة، اعتمدت فستانًا مميزًا بقصة الأوف شولدر باللون الأخضر الحيوي، حمل توقيع مصمم الأزياء المفضل بالنسبة لها “نيكولا جبران” Nicolas Jebran، قصير وله رداء طويل يتدلى من الخلف، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أخضر، وأقراطًا بارزة.



فساتين الأوف شولدر تعود للموضة، شاهدي كيف اعتمدتها النجمات العربيات واستوحي منهنّ أجمل الاطلالات.