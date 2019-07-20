عبايات عيد الأضحى أنيقة ومميزة من الفاشينيستات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 06:28 مساءً - عيد الأضحى المبارك على الأبواب، وتستعد الصبايا من الآن لارتداء أجمل الملابس، لا سيّما منها العبايات الأنيقة، وكل فتاة منا تحب أن تشعر بكامل أناقتها بالأعياد. لهذا قد اخترنا لكِ عبايات العيد من الفاشينيستات لاطلالة أنيقة ومميزة ومبهجة بالوقت نفسه.

العبايات بالألوان المبهجة مع تطريزات الورود

العبايات بالألوان المبهجة مع تطريزات الورود





من المهم أن تركزي على التصميمات المبهجة والمميزة، باطلالة العبايه التي سوف تعتمدينها، لتتماشى أكثر مع أجواء العيد، كهذا المويل من الفاشينيستا فاطمة حسام، بالعبايه المنفوشة باللون الفوشي، مع تطريزات الورود على أكمام العبايه، أنيقة وناعمة اعتمديها في أوقات استقبال ضيوفكِ في العيد، أو بالحفلات ما بعد الظهر.





العبايات السوداء المزركشة مع التنسيق المميز

العبايات السوداء المزركشة مع التنسيق المميز





لفتنا هذه العباية من الفاشينيستا فطامي بو حمد، باللون الأسود الكلاسيكي، مع مزركشة بالورود، نسقت معها حذاءً بكعب عالٍ باللون الأزرق، لافت للأنظار، مع كلتش مستطيل الشكل، وحجاب باللون الأسود لاطلالة مميزة بلمسة فخمة، من الممكن أن تغيّري الكلتش إلى آخر لامع باللون الفضي مثلًا، وتعتمديها بحفلات وسهرات عيد الأضحى.



العبايات المخملية بألوان الصيف المبهجة

العبايات المخملية بألوان الصيف المبهجة





لأكثر من سنوات عدة متتالية، ونحن نستقبل العيد في فصل الصيف، وهي فرصة لاعتماد ألوان الصيف المبهجة وصيحات عصرية منعشة، لن نستثني منها بالطبع موديلات العبايات.

وهو ما لفتنا باختيار المدونة حنين الصيفي للعباية المنفوشة باللون الأبيض، نسقت معها بطانة باللون نفسه، وحذاءً أنيقًا باللون النود، يزيدها رشاقة وطولًا، مع الكلتش الأسود، من الممكن أن تستلهمي هذا اللوك لاطلالتكِ النهارية في العيد.

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العبايات البسيطة مع لمسة من صيحة الريش

إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة بسيطة مع أكمام من الريش المنفوش، لِمَ لا تجربين هذا الموديل الأنيق بلون السومون المخملي من دانا الطويرش، نسقيها مع حجاب باللون الأبيض، وحذاء نود، أو الميول، إن كنتِ سترتدينها كعباية استقبال بالمنزل.



بهذا الألبوم إليكِ موديلات عبايات أنيقة لعيد الأضحى المبارك من الفاشينيستات.

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