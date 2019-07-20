كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 06:28 مساءً - تعتمد نجمات العالم العربي، أجمل صيحات النظارات الشمسية الصيفية كنوع أساسي من الإكسسوارات في إطلالاتهن اليومية.

وتنشر النجمات صوراً لهن على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تشمل كل الأزياء والصيحات التي يتبعنها، ومن ضمنها آخر صيحات النظارات الشمسية.

ومن الملاحظ أن نجماتنا بدأن بارتداء صيحات النظارات الشمسية لهذا العام حتى أن الجمهور باستطاعته تتبع هذه الصيحات بمجرد مشاهدة اختيارات النجمات.

تابعي أجمل نظارات النجمات العرب الصيفية بين العصرية والكلاسيكية:

هيفاء وهبي

لعل النظارة الشمسية الأغرب والأكثر عصرية كانت تلك التي ارتدتها الفنانة هيفاء وهبي، والتي تحمل في تصميمها قلبين كبيرين باللون الأبيض.

نانسي عجرم

النجمة نانسي عجرم اختارت نظارات شمسية مستوحاة من موضة السبعينات بالإطار المستدير؛ حيث أحيت هذا التصميم ماركة "دولتشي أند غابانا"، وماركة "فالنتينو"، ولويفي. أما الإطار المربع فوجدناه في تصاميم "جيفني" و"غوتشي" على طريقة النجمة أحلام التي اختارت نظارات شمسية كبيرة الحجم على شكل مربع.

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سيرين عبد النور

وبعد أن كانت النظارات الشمسية الكبيرة والمتوسطة الحجم تتصدر صيحات الموضة، عادت النظارات الصغيرة لتنافسهما من جديد، وظهرت بعدة تصاميم، فمنها ذات الإطار الدائري، أو عيون القطة الحادة كالتي اختارتها النجمة سيرين عبد النور من اللون الناعم مع إطلالتها البنفسجية الجريئة والحذاء الأصفر خلال تصوير مسلسلها الرمضاني "الهيبة–الحصاد".

دنيا بطمة

أما النجمة دنيا بطمة فغالباً ما نراها تختار نظارات شمسية بالحجم الكبير؛ لأن وجهها دائري ويتناسب في ملامحه مع النظارات الكبيرة الحجم.

مايا دياب

النجمة مايا دياب مرة نراها بنظارات شمسية كبيرة جداً في الحجم ومرة أخرى نراها تختار النظارات الصغيرة الحجم أو المتوسطة، وهنا كما ترون اختارت نظاراتها بالحجم الصغير ولاقت بجمالها.

يارا

النجمة يارا نراها تختار والنجمة نجوى كرم؛ الحجم المتوسط من النظارات الشمسية؛ إذ يتناسب مع شكل وجههما وملامح الجمال لدى كل واحدة منهما.

نوال الزغبي

نختم مع النجمة نوال الزغبي التي ظهرت بالنظارات الشمسية الزجاجية بالحجم المتوسط الذي يميل إلى الحجم الكبير، وهذا يناسب ذوقها وجمالها بالكامل.