أزياء محتشمة للمحجبات على طريقة الإعلامية خولة المراغي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 06:28 مساءً - يجمع ذوق الإعلامية خولة المراغي بين الأناقة والفخامة والرّقي، وينعكس ذلك في اختيارها ملابسها واطلالاتها المختلفة، سواء عند ارتدائها العباءات أو أزياء السفر، وكذلك ملابسها في المناسبات الأخرى، ولأنها تُلهم الكثير من الفتيات الخليجيات، جمعنا لهنّ أجدد اطلالاتها؛ ليأخذن منها بعض الأفكار لمظهرهن.



لاطلالة عصرية مليئة بالحيوية، نسَّقت المراغي مظهرها ببنطال برتقالي واسع، وبلوزة بيضاء تحمل رسومات باللون البرتقالي، مع حقيبة وحجاب وحذاء رياضي باللون الأبيض، ونسَّقت البنطال ذاته مع حجاب أسود وبلوفر أبيض، وحذاء باللونين الأبيض والأسود.

أزياء محتشمة للمحجبات ومنوعة على طريقة الإعلامية خولة المراغي

لأنّ الساتان الناعم والبارد مناسب للبشرة في الطقس الحار، اختارت بلوزة وتنورة من الساتان الأزرق، تزينهما زهور بيضاء، ولاكتمال الأناقة اختارت حجابًا باللون الأبيض.



ولأنّ التنورة المحتشمة الطويلة بتصميماتها العصرية المتنوعة، تناسب المحجبات، ظهرت خولة بتنورة سوداء بكسرات وجاكيت وحجاب باللون الأسود، ولكسر اللون أكملت زيَّها بحذاء وحقيبة يحملان اللون الأحمر، كما أطلت بتنورة وبلوزة من اللون الأحمر، تحتويان على ريش زهري بأطرافهما، وحجاب باللون الزهري.



كما ظهرت خولة بعباءات عدة تُبرز جمالها، منها عباءة سوداء بأكمام، جاء جزء منها شفافًا يزينه اللؤلؤ، وفستان أبيض يزين رقبته اللؤلؤ أيضًا، وأكملت أناقتها بحجاب وحذاء باللون الأبيض، وفي اطلالة أخرى، ظهرت بعباءة وحجاب يحملان اللون الأسود، وتزينهما خرزات عدة باللون الأبيض، ولكسر اللون اختارت حقيبة خضراء، وظهرت كذلك بعباءة سوداء شفافة من الأطراف، تزينها ورود فضية في الكتف والصدر، لتجعلها أكثر أنوثة وفخامة، كما أطلت بلوك حيادي، حيث ارتدت عباءة زرقاء وحجابًا وحذاءً بكعب باللون البيج، وحملت حقيبة سوداء.

أزياء محتشمة للمحجبات ومنوعة على طريقة الإعلامية خولة المراغي



واختارت اطلالة بعباءة بيضاء وفستان زهري، وعقد ذهبي ضخم يزين الصدر لمزيد من الأنوثة، ومن تنسيقاتها التي تميّزها، ارتدت خولة المراغي عباءة ذهبية يزين أطرافها الريش، وحجابًا بنيًّا وفستانًا أبيض، وأكملت فخامتها باكسسوارات ذهبية وحقيبة سوداء، ولاطلالة مليئة بالحياة، اختارت عباءة سماوية تزينها ألوان عدة، وجميع ملحقاتها كانت باللون الأبيض، مع اكسسوارات ذهبية تناسب زينة الفستان.



وارتدت أيضًا فستانًا شبيهًا بالقفطان، اختارته خولة باللون الأخضر، تزينه زهور بيضاء ويكمل أناقته حجاب أبيض.



وإن كنتِ تحبين التغيير قليلًا في ظهوركِ بالعباءة، هناك أفكار عدة من الممكن أن تُلهمكِ، مثل الفستان الأحمر الطويل، الذي تزينه نقط بيضاء وقبعة وحقيبة، وحذاء رياضي باللون الأبيض، أو فستان أسود مُزيَّن بنقط زرقاء وحجاب ومكياج باللون الأحمر، ولإطلالة مُفعمة بالألوان، اختارت خولة فستانًا أبيض يحتوي على رسومات ملونة، وحجابًا وحذاءً باللون الأبيض.