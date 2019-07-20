تسريحات شعر لعيد الأضحى من عروض أسبوع باريس للهوت كوتور

واكبي صيحات الشعر الجديدة التي شاهدناها مؤخراً في عروض اسبوع باريس للهوت كوتور الخاصة بموسمي خريف شتاء 2019 وتألقي بها في أيام عيد الأضحى السعيدة.

اختاري بين تسريحات شعر المنسدلة والمرفوعة لإطلالات جمالية فاتنة بتوقيع أكبر دور الأزياء العالمية في عالم الخياطة الراقية.

تسريحات مرفوعة بالكعكة الملفوفة

تنوعت تسريحات الكعكات والشينيون على منصات عروض الهوت كوتور للموسم المقبل، والتي جاءت بتصاميم عصرية مبتكرة ولافتة ومميزة للغاية توظف المزيد من الخرز والإكسسوارات والأطواق الجذابة والناعمة. اختاري بين الكعكات العالية والمنخفضة والمنمقة بالجدائل الرفيعة، كما في عروض ديور وفالنتينو، وجربي الكعكات الكبيرة كما في عروض جيفنشي والملتوية الكلاسيكية كما في عروض أرماني بريفي بأسلوب هندسي وراقٍ مع الورود الأمامية عند التاج.

تسريحات منسدلة

سواء الشعر المنسدل على الأكتاف أو شدات البونيتايل المنخفضة بخصلات متدلية على الظهر كما في عروض شانيل، مع الفرق الوسطي العميق أو المسحوبة إلى الخلف والمشدود من الأمام كما في عروض ستيفان رولاند مع الإكسسوارات البارزة على خط التاج. إضافة إلى المزيد من الخصلات المستعارة كما في عروض جون بول غولتييه وجيفنشي وفيكتور أند رولف المجعدة.

شاهدي ألبوم الصور واستلهمي منه أفكاراً جديدة لتسريحات أيام عيد الأضحى المباركة، وفاجئي كل من حولك بتسريحات عصرية ومبتكرة من وحي تسريحات الهوت كوتور للموسم المقبل.

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