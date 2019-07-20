من 2200 لـ 23 ألف.. أسعار مصايف مرسي مطروح في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

ينتظر كثيرون خصوصا هواية السفر، عطلة عيد الأضحى لقضاء إجازة مميزة على البحر في ظل الأجواء الحارة، وفي السطور التالية نقدم لكم أبرز أسعار الفنادق مدينة مرسي مطروح:

شقق فندقية في بورتو مطروح " Rental Apartments Porto Matrouh

تقع الشقق على بعد 3 دقائق سيراً على الأقدام من شاطئ بورتو، وعلى بعد 2 كم من شاطئ كليوباترا، كما تبعد 10 دقائق بالسيارة من وسط مدينة مطروح، وتحتوي هذه الشاليهات المكيفة بالكامل على العديد من المسابح الخارجية المناسبة للأطفال بالإضافة للعديد من الألعاب الترفيهية.

ويبلغ سعر الشقة خلال 3 ليالٍ وأربعة أيام عيد الأضحى 6000 جنيه غير شامل جميع الوجبات، وتسع الشقة بين 4 الي 6 أفراد.

-منتجع قيصر باي:

يقع منتجع قيصر باي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ذات الـ5 نجوم في مرسى مطروح، ويحتوى على 5 حمامات سباحة، بالإضافة لملاعب كبيرة ومطاعم وسبا.

تتميز الغرف الأنيقة بديكور على طراز الريفييرا الفرنسية مع ألوان الباستيل الهادئة، وتتميز بعض الغرف بشرفة مطلة على البحر، ويبلغ سعر الفندق للفرد الواحد خلال 3 ليالٍ وأربعة أيام عيد الأضحى 17400 جنيه شامل جميع الوجبات والسناكس والمشروبات.

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العنوان: الكيلو 85 طريق مرسي مطروح.

شقق فندقية رومال لودج" Rommel Lodge Apartments:

تقع على بعد 9 كم من شاطئ كليوباترا، ويبلغ سعر الشقة خلال 3 ليالٍ وأربعة أيام عيد الأضحى 4700 جنيه غير شامل جميع الوجبات، وتسع الشقة بين 4 الي 6 أفراد.

فندق ذا فيو مطروح The View Hotel:

يحتوي الفندق ذو الـ 3 نجوم على حديقة وغرفة مكيفة مع حمام خاص. يوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة غرف للضيوف. ويبلغ سعر الفندق للفرد الواحد خلال 3 ليالٍ وأربعة أيام عيد الأضحى 2200جنيه شامل جميع الوجبات والسناكس والمشروبات.

فندق جاز كريستال" Jazz Crystal Resort - Almaza Bay:

يقع منتجع جاز كريستال ذو الـ5 نجوم على خليج اللماظة، ويضم حديقة وبارًا وتراسًا، وتشمل مرافق مكان الإقامة مطعمًا وخدمة الغرف ونادي أطفال ويحتوي المنتجع على مسبح خارجي ومركز للياقة البدنية.

ويبلغ سعر الفندق للفرد الواحد خلال 3 ليالٍ وأربعة أيام عيد الأضحى 23000جنيه شامل جميع الوجبات والسناكس والمشروبات.