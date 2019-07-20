جزيرة خيالية بإمكانك استئجارها بمفردك بهذا السعر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

إذا رغبت في الاستجمام والاسترخاء في رحلة صيفية رائعة بأماكن بعيدة وهادئة، فيبدو أن فكرة تأجير جُزيرة خاصة بأكملها مناسبة لك، لتوفير قدر أكبر من الخصوصية التي قد تحتاجها، والهدوء والراحة وسط الأجواء الاستوائية بطبيعتها الساحرة.

أعلن موقع جريدة "ذا صن" البريطانية، عن جزيرة خاصة للإيجار سميّت بـ"The Enclave"، بالقرب من قرية بلاسينسيا في جنوب بليز، هي دولة على الساحل الشرقي لأميركا الوسطى، مع سواحل البحر الكاريبي إلى الشرق، وتُعتبر وجهة سياحية مميزة.

Advertisements

ويتراوح سعر إيجار جزيرة The Enclave أسبوعيًا ما بين 12,500 دولار و28 ألف دولار أي ما يعادل 400 ألف جنيه مصري، تتضمن رسوم الإيجار فريقاً كاملاً من الموظفين الذين سيكونون على استعداد لتلبية كل احتياجاتك.

تتميز الجزيرة بأجواء رائعة ما بين الطبيعة الخضراء، ومياه شواطئ فيروزيّة، ورمال ناعمة، بالإضافة إلى المناظر المذهلة التي توفرها الجبال على البحر، وبها أماكن إقامة مجهزة على أعلى مستوى.

تستوعب الجزيرة 28 شخصاً عبر سبعة أجنحة خاصة، أي أن الرحلة تكلّف ما يقرب الـ500 دولار للشخص الواحد، وتضم أماكن الإقامة غرف نوم ذات مساحات واسعة، و حمامات فاخرة، ومناطق المعيشة و ومناطق مخصصة لتناول الطعام، بجانب حمّام السباحة والألعاب الترفيهية.