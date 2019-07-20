بالأسعار والأماكن..تعرف على شروط وفوائد الجمباز لصحة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يعاني بعض الأطفال من فرط الحركة نتيجة النشاط الذائد، الأمر الذي يجب أن يستغله الأهل في تعليم طفلهم ممارسة الألعاب الرياضية لتفريغ طاقتهم الهائلة، كالجمباز.

تستعرض لكم مدربة الجمباز الإيقاعي، شروق رجب، شروط الالتحاق بلعبة الجمباز، وفوائدها العديدة على صحة طفلك.

شروط الالتحاق بلعبة الجمباز الإيقاعي:

-يجب أن لا يتعدى عمر طفلك عن 4 سنوات.

-من شروط الالتحاق أن يكون طفلك مصاب بأمراض مزمنة مثل القلب، والسكر، والضغط، والكولسترول.

-أن يكون طفلك خالي من العيوب الجسدية مثل تقوس الظهر أو الساقين.

- يجب أن لا يعاني طفلك من مشاكل في العظام مثل هشاشة ولين العظام.

- أن تكون فتحة الساقين مقابلة ومتلامسة عند ضم الساقين.

فوائد لعبة الجمباز الإيقاعي لأطفال:

-يعطي مرونة للجسم ويجعله حيوي ونشيط.

-الحركات السريعة للجمباز تساعد طفلك على التحكم بشكل سريع في العقل والجسم، ويصبح أكثر قدرة على أخذ القرارات السليمة.

-يعمل الجمباز على تقوية عضلات القلب.

-يعمل على تقوية عضلات الجسم وشد الجلد.

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-يزيد من ثقة الطفل في نفسه، فالقيام ببعض الحركات الغريبة أمام اعداد كبيرة دون خوف.

في السطور التالية يوضح "الخليج 365" أبرز أماكن تعليم الجمباز في القاهرة:

أكاديمية

Gymnastika Sports Academy

تعد الأكاديمية من أكبر صالات الجمباز خاصة في مصر، وتحتوي على مدربين محترفين. يبلغ سعر تدريب الطفل 500 جنيه في الشهر 4 حصص اسبوعياً.

العنوان:

مول جيمناستيك -بين نادى الصيد القطامية ونادى القطامية جاردنز في الطريق الدائري.

أكاديمية

Heliopolis Sports Academy:

يتم تدريب الأطفال في الأكاديمية تحت أشراف نخبه من المدربين المحترفين. ويبلغ سعر تدريب الطفل 600 جنيه في الشهر، 4 حصص في الأسبوع.

العنوان: شارع محمد رمزي بالقرب من ميدان تريومف في مصر الجديدة

اكاديمية تيجان للجمباز:

تقبل الأكاديمية الكبار والأطفال لتعليم الجمباز الايقاعي بجميع أنواعه، وتحتوي على الكثير من الأجهزة للبالغين والأطفال.

سعر الأطفال المبتدئين 300 في الشهر، مقابل 3 حصص في الأسبوع، أما البالغين يتم تدربيهم مقابل 500 جنيه شهرياً، 3 حصص في الأسبوع.