أفضل عطور العود من العلامات التجارية العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 04:33 مساءً - لم تعد تركيبة العود أو غيره من المكوّنات الشرقية حكراً على العطر العربي، بل بات يدخل في صناعة العطور العالمية. فصارت أهم العلامات التجارية وأشهرها تخصّص خطاً من العطور الشرقية ضمن مجموعاتها الجديدة.



في ما يأتي أبرز العطور العالمية التي دخل العود في تركيبتها فزادها دفئاً وجرأة.

عطر CARTIER OUD&MENTHE

أفضل عطور العود



في هذا العطر ارتأت دار كاتييه العريقة أن تمزج بين مكوّنين مختلفين: العود والنعناع. فجاء العطر أشبه بمزيج بين نفحات منعشة ونظيفة وأخرى دافئة وغامضة.



عطر TOM FORD OUD MINÉRALE

أفضل عطور العود



أراد توم فورد أن يمنح العود بعداً مغايراً لما هو عليه، فأضاف إليه نفحات بحرية من خلال خلاصة الأعشاب البحرية المالحة، وزاده جرأة بمزجه مع الفلفل الوردي الناري. فجاءت الرائحة جامعة ما بين دفء الشمس وانتعاش البحر.



عطر GUERLAIN OUD ESSENTIEL

أفضل عطور العود



تحتفل علامة غيرلان مع هذا العطر بكل العطور الشرقية. تركيبة مستوحاة من الشرق الأوسط ووجهات غريبة مثل فيتنام ولاوس وكمبوديا، تتميز بنفحاتها المنعشة ومكوّناتها الغنية من الورد الأخضر والأرز.



عطر PRADA MIRACLE OF THE ROSE

أفضل عطور العود



يعتبر هذا العطر من برادا واحداً من أكثر الإبداعات الفاخرة التي أطلقتها العلامة. هو مزيج من الروائح العميقة من الجلد والعود وخشب العود والتبغ يمزج بشكل جميل مع الباتشولي الرقيق والممزوج برائحة الأزهار الغنية.

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عطر GUCCI GUILTY OUD

أفضل عطور العود



تعبق هذه الرائحة بنفحات الطبيعة المنعشة، تمزج بين رائحة العليق الأسود والفلفل الوردي الحار والورد البلغاري، مع روائح ترابية من الباتشولي والذهبي والكيبريول، بالإضافة إلى عناصر شرقية من العنبر الغامق والجلود ونكهات العود الطبيعية.



عطر DIOR OUD ISPAHAN

أفضل عطور العود



يجسّد هذا العطر من ديور لقاء ساحراً بين قوة العود الخشبية وقوة اللبدانوم المطلقة، التي خففتها وردة دمشق. هذا العطر يجسد الشرق. تمت تركيبة هذا العطر كتحية للسيد ديور الذي كان يعشق الألوان ورائحة الشرق.



عطر NARCISO RODRIGUEZ AMBER MUSC

أفضل عطور العود



هو عطر ناعم وسلس يجمع بين نغمات التوابل والأزهار الحلوة والمسك والجلد والبخور والعنبر لتوفير رائحة مخملية دافئة تدوم لفترة طويلة.



عطر JO MALONE VELVET ROSE&OUD COLOGNE

أفضل عطور العود



هو ابتكار متجدّد من جو مالون مع قارورة مزيّنة بزخرفات لافتة. يدخل في تركيبة هذا العطر رائحة الورد الدمشقي الغني وخشب العود المدخن والقرنفل الحار والبرتقال.



عطر LANCÔME L’AUTRE OUD

أفضل عطور العود



يدخل في تركيبة هذا العطر 17 مكوّناً غنياً، يأتي في صدارتها الزعفران وعشبة المريمية والسيرول الهندي، ويغتني قلب العطر برائحة الأزهار الوردية، في حين تأتي القاعدة بنفحات خشبية من المر، الطحلب، خشب الغاياك، والأمريس، مع تلميحات من الفانيليا والبرتقال.

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