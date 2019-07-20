إيمي سمير غانم تكشف عن سر جمال بشرتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 04:33 مساءً - اشتهرت بدمها الخفيف وعشقها للفكاهة في حياتها الطبيعية كما في التمثيل، وعندما تؤدي أدواراً تراجيدية تتألق كتألقها في الكوميديا. هي النجمة إيمي سمير غانم، التي تعتبر ظهورها كضيفة شرف شيئاً ممتعاً ويضفي عليها نوعاً من السعادة.



إيمي سمير غانم، التي تزوجت من الممثل المصري حسن الرداد، تسعى دائماً للظهور بأبهى حلة على جمهورها في المقابلات والمناسبات والمهرجانات العامة التي تشارك فيها، كما تولي اهتماماً ملحوظاً ببشرتها وإشراقتها.



موقع الخليج 365 نت أجرى مع إيمي حواراً فتحت فيه قلبها للجمهور، وتحدثت عن سر أناقتها وجمالها والروتين اليومي الذي تلجأ إليه للحفاظ على نضارتها، موجهة نصيحتها الجمالية لكل شابة تسعى للحفاظ على جمالها.



إيمي سمير غانم وسرّ نضارة بشرتها

إيمي سمير غاننم تكشف سر جمالها الدائم



كيف تحافظين على نضارة بشرتك؟ وهل تخضعين لجلسات عناية بالبشرة؟

لا أخضع لمثل هذه الجلسات، وأستخدم الكريمات العادية التي تستخدمها الفتيات عادة.



ما هو روتين التجميل اليومي؟

ليس لدي روتين تجميلي، ألف شعري ولا أضع أي مكياج في المعتاد وأنزل دون وضع أي شيء، فأنا في المعتاد أرتدي تريننج وألف شعري وأرتدي كوتشي فقط.

أسرار جمالية من إيمي سمير غانم



نصيحتك لكل شابة للحفاظ على جمالها؟

تلعب رياضة يومياً وتأكل سلطة خضراء، رغم أني لا أتبع هذا البرنامج، ورغم أنه لدي مشاكل صحية (أنيميا) بسبب عدم تناولي السلطة والأطعمة الخضراء، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، فحماتي متعجبة من ذلك وتشبهني بالأطفال مثل أبناء أولادها، أحب الشبسات والمكدونالد، فماما تتبعني بأطباق الخضراوات مثل الأطفال... أنا لم أكبر في عقلي من هذه الناحية.

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من هي النجمة التي ترينها أيقونة الجمال؟

ميرفت أمين، هند رستم، سعاد حسني، نجلاء فتحي، نبيلة عبيد، نادية لطفي، ياسمين صبري، درة، يسرا اللوزي.



القاهرة – أيمن خطاب

تصوير – بيلو حسين

كوافير – هيثم دهب

ماكيير– محمود رشاد

ستايلست – عبير الأنصاري

ملابس – queeny bouhique.black gloves at queeny

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