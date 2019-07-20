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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 04:33 مساءً - يتوافر في الأسواق الكثير من منتجات العناية بالبشرة، وهذا الأمر يجعل المرأة في حيرة، فلا يعود باستطاعتها اختيار منتجات العناية بالبشرة التي تحتاج إليها والأنسب لمشاكل بشرتها.
لذلك، سنقدم لك في ما يلي، أفضل منتجات العناية بالبشرة التي أُطلقت حديثاً، والتي ستوفر لبشرتك عناية مطلقة.
Dior Dreamskin Care and Perfect
لقد صمّمت ديور Dior هذا السيروم لتوفير نتائج فورية للبشرة، فهو يشتمل على مزيج قوي من زبدة الشيا المغذية للبشرة، والفيتامين B3، ومياه الألب الفرنسية المهدئة، إضافة الى نباتات الشفاء أوبليا ونغورا. فإذا كنت تبحثين عن سيروم فاخر جديد تضيفينه الى روتين العناية بالبشرة خاصتك، فإن Dior Dreamskin Care and Perfect يعد خياراً رائعاً لك.
Olay Hydrating Overnight Gel Mask
إذا كنت تعانين من بشرة متعبة، باهتة، مليئة بالشوائب، فإن هذا الماسك الليلي من Olay يشكل حلاً سحرياً لبشرتك، فهو يعمل على تهدئة وتغذية البشرة، وذلك بفضل اشتماله على الفيتامين E ومستخلص زهر العسل. قومي بتطبيق كمية سخية منه على أنحاء وجهك كافة، وستصبح بشرتك، بين ليلة وضحاها، صحية ومشرقة.
Clé de Peau Beauté Wrinkle Smoothing Serum Supreme
هذا المنتج ذو العبوة الذهبية والفضية، يشتمل على كمية كبيرة من الريتينول، الذي يستهدف تحديداً الخطوط الدقيقة الناتجة من التقدم في السن، وهو كفيل بأن يعيد الشباب والإشراقة الى بشرتك. قومي باستخدامه مرة أو مرتين في الأسبوع، مساء وقبل تطبيق كريم الليل، وستلمسين النتائج في مدة قصيرة.
AHC Essential Eye Cream for Face
AHC هي إحدى العلامات التجارية الكورية التي تُعنى بالبشرة، ويعد كريم العناية بالعين هذا من أحدث منتجاتها وأكثرها مبيعاً، نظراً الى فوائده الكثيرة للبشرة. وعلى عكس كريم العين التقليدي، يتم تطبيقAHC Essential Eye Cream for Face على منطقة العين وأنحاء الوجه كافة في الوقت نفسه، وسوف يمنحك بشرة مثالية.
Saint Jane Luxury Beauty Serum
اُطلق حديثاً في الأسواق العديد من أنواع السيروم، إلا أن Saint Jane Luxury Beauty Serum هو النسخة الأكثر روعة بينها، فهو يحتوي على 20 مستخلصاً نباتياً مفيداً للبشرة، من بينها زيت بذور العنب ووردة المسك، والتي تعمل على ترطيب البشرة في العمق وإعادة الإشراقة والنضارة إليها.
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