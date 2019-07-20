تسريحات شعر قصير بأسلوب النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 04:33 مساءً - كان الاعتقاد في ما مضى بأن الشعر الطويل يعكس أنوثة الفتاة ويزيد حسنها. ولكن مع تفنّن مزيّني الشعر بتقديم أجمل تسريحات الشعر القصير، باتت الرغبة في الحصول على خصل قصيرة أكبر من أي وقت مضى. وما يعزز هذا الاندفاع صوب تسريحات الشعر القصير هو تهافت النجمات العالميات اللواتي بدأن يظهرن بأجمل التسريحات القصيرة على السجادة الحمراء.



في ما يأتي أجمل تسريحات الشعر القصير التي اعتمدتها النجمات والتي لفتت نظرنا على مدار السنين.



جوليان هوف

تسريحات الشعر القصير بأسلوب النجمات العالميات



لطالما عُرفت الراقصة، الممثلة جوليان هوف بشعرها الأشقر الطويل والمنسدل، إلا أنها في العام 2012، وخلال إحدى المقابلات التي أجرتها، صرّحت بأنها تستعد لإحداث تغيير جذري في إطلالاتها. وبالفعل، فقد شهد العام 2014 أجمل إطلالات جوليان بالشعر القصير الذي ناسب ملامح وجهها الناعمة.



لوبيتا نيونغو

تسريحات الشعر القصير بأسلوب النجمات العالميات



منذ إطلالاتها الأولى، ظهرت لوبيتا نيونغو بشعر قصير ومجعّد. ولكن ما يجعلها مرجعاً للكثيرات ممن يرغبن في الحصول على تسريحة شعر قصير، هو تجدّدها في اختيار التسريحة. فنراها أحياناً بشعر قصير مالس، وأحياناً اخرى بشعر قصير مجعّد. كما نرى في بعض الإطلالات الإكسسوارات التي تعلو رأسها لتضيف مزيداً من الجمال إلى تسريحاتها.

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ميشيل وليامز

تسريحات الشعر القصير بأسلوب النجمات العالميات



لعلّ ميشيل ويليامز هي أكثر النجمات اللواتي تليق بهن تسريحات الشعر القصير. فهي تختارها بأسلوب كلاسيكي، يناسب شخصيتها وهي تدرك تمام الإدراك كيف تظهره بأجمل تسريحة.



هالي بيري

تسريحات الشعر القصير بأسلوب النجمات العالميات



تزيد سمرة هذه النجمة وملامحها الجذابة، حظوظها في الحصول على تسريحة الشعر التي ترغب فيها. وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي تلقّتها عندما قصّت شعرها للمرة الأولى في العام 1989، استطاعت هالي بيري أن تثبت أنها واحدة من أفضل النجمات اللواتي يمكن التمثّل بهن والحصول على تسريحة الشعر القصير.



آن هاثاوي

تسريحات الشعر القصير بأسلوب النجمات العالميات



قد تكون آن هاثاوي الأشهر في تسريحة الشعر القصير. فهذه النجمة الشابة استطاعت بفضل ملامحها البريئة أن تجمع بين جرأة التسريحة ونعومة الإطلالة في آن واحد، رغم أنها في البداية لم تكن راضية تماماً عن خيارها، إذ شعرت بأن الشعر القصير قد أفقدها بعضاً من أنوثتها. ولكن الإطراءات التي حصلت عليها بعد ذلك من الصحافة والمشاهدين، جعلتها تقتنع أكثر بأن الشعر القصير يليق بها كثيراً.

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