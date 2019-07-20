بعد تعافيها.. هيفاء وهبي تعود للأضواء وتستعرض رشاقتها بفستان أزرق لامع

بعد اختفاءها عن محيطها وأصدقائها لفترة جراء تعرضها لأزمة صحية، بدأت الفنانة هيفاء وهبي تعود إلى الأضواء مجددا بعد تعافيها، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا لها أثناء حضورها فرح ابنة مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب.

ويعد هذا هو الظهور الثاني لهيفاء وهبي، بعد تعرضها لوعكة صحية اختفت على إثرها عدة أسابيع عن الساحة الفنية، حيث ظهرت لأول مرة في حفل، بينما في المرة الثانية استعرضت رشاقتها وفستانها اللامع خلال حضورها حفل زفاف ابن إيلي صعب.

وأظهرت هيفاء وهبي فستانها الأزرق اللامع، من جميع الجهات، وتميز الفستان بأنه Backless فقط زين ظهرها بعض السيور، وكان مفتوح من الجانبين أظهر رجليها حتى أعلى الركتبين بكثير، وفتحة الصدر كان على شكل V، والفستان بحسب هيفاء وهبي من توقيع والد العريس إيلي صعب.

وفيما يبدو قررت هيفاء وهبي العودة مرة أخرى للشعر الأحمر الداكن، حيث ظهرت بشعر مموج طويل، ميزه اللون الأحمر الداكن، مع مكياج لائم إطلالتها، وأرفقت الفيديوهات المصورة بتعليق، "كان من دواعي سروري حضور هذا الزفاف الجميل!، مبروك للزوجين المذهلين، إيلي جونيور وكريستينا، كان من دواعي سروري لحضور هذا الزفاف الجميل!".

وأبدى الجمهور إعجابه بإطلالة هيفاء وهبي عبر التعليقات والإعجابات، والتي كان من بينها، "ملكة جمال الكون حرفيا"، وقال آخر، "تخبلين وفستانك يجنن واللون والموديل تحفة "، و"الفستااان يجننن ونتي بعد أحلى"، و"انتي ملكة جمال".

Advertisements

وكان مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب احتفل بزفاف ابنه، أمس الأول، ودعا إليه عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي، الذين تباروا في إظهار أفضل ما لديهم من أزياء، وتألقت العروس في إطلالة ملكية.

أما الظهور الأول لهيفاء وهبي، بعد مرضها، كانت تطل بكل شباب وحيوية، خلال حفلها الذي أقيم في الساحل الشمالي، وارتدت بجامب سوت "هوت شورت" من اللون الأخضر اللامع، مكشوف الظهر وعليه حذاء له كعب عال، بينما تركت شعرها منسدلا.

واستعرضت رشاقتها خلال فيديو شاركته مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال استعدادها للحفل الذي أقيم بمصر، وكتبت عليه تعليقا، "هيا بنا يا رفاق، سنشعل الليلة" وأغلقت التعليقات على الفيديو.

​