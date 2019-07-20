زوجة مصطفى فهمي تستعرض أنوثتها بفستان فضي مشكوف

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تحرص الإعلامية اللبنانية فاتن موسي زوجة الفنانة مصطفى فهمي، على مشاركة متابعيها دوما عبر "إنستجرام"، بصور من حياتها الشخصية، وخاصة التي يشترك معها فهمي.
وكان آخرها عندما نشرت مجموعة من الصورة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام"، خلال وجودهما في أحد مطاعم مصر الجديدة.
وارتدت فاتن موسى فستانا فضيا قصيرا، عاري الصدر، وظهرت مع العديد من صديقاتها، وزوجها الفنان مصطفى فهمى، وشقيقه حسين فهمي.
وارتدت "فاتن" إكسسوارات بسيطة لتستكمل بها إطلالتها، وهي سلسلة ذات دلايات مربعة مناسبة لشكل الفستان، والحذاء الأسود الذي تميز بكعبه العالي الرفيع.
وفاتن موسى إعلامية لبنانية، بدأت حياتها المهنية كصحفية في الموضة والجمال لصالح إحدى المجلات اللبنانية، وهي الزوجة الثالثة للفنان مصطفى فهمي وتصغره بـ 20 عاما.
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