صور.. كنزي دياب تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الـ18: يا أرق إنسانة في العالم

احتفلت كنزي دياب ابنه الفنان عمرو دياب، بيوم ميلاد شقيقتها جنى، حيث أكملت عامها الـ18، عبر خاصية "إستوري"على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت كنزي عددًا من الصور التي تجمعها بشقيقتها خلال مرحلة الطفولة وحتى أن أصبحتا بمرحلة الشباب، وأرفقت تعليقًا على إحدى الصور بعبارة باللغة الإنجليزية قائلةً:" كل سنة وانتي طيبة يا أرق إنسانة في العالم".

Advertisements

وتحظى ابنتا الفنان عمرو دياب بمتابعة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبا ما يظهرا بإطلالات مشابهة خلال تواجدهما في المناسبات.

يذكر أن كنزي ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته زينة عاشور، وأكملت دراستها الجامعية في إحدى الدول الأجنبية وتعيش بمفردها، بينما تعيش شقيقتها جانا ووالدتها زينة في العاصمة البريطانية لندن.

​