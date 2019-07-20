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احتفلت كنزي دياب ابنه الفنان عمرو دياب، بيوم ميلاد شقيقتها جنى، حيث أكملت عامها الـ18، عبر خاصية "إستوري"على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت كنزي عددًا من الصور التي تجمعها بشقيقتها خلال مرحلة الطفولة وحتى أن أصبحتا بمرحلة الشباب، وأرفقت تعليقًا على إحدى الصور بعبارة باللغة الإنجليزية قائلةً:" كل سنة وانتي طيبة يا أرق إنسانة في العالم".
وتحظى ابنتا الفنان عمرو دياب بمتابعة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبا ما يظهرا بإطلالات مشابهة خلال تواجدهما في المناسبات.
يذكر أن كنزي ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته زينة عاشور، وأكملت دراستها الجامعية في إحدى الدول الأجنبية وتعيش بمفردها، بينما تعيش شقيقتها جانا ووالدتها زينة في العاصمة البريطانية لندن.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. كنزي دياب تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الـ18: يا أرق إنسانة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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