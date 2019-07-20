"محتاجين إيه عشان نتجوز" هاشتاج يشعل "تويتر".. وفتيات: "عايزين راجل"

"محتاجين إيه عشان نتجوز" هاشتاج دشنه رواد مواقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لتسليط الضوء على أزمة العنوسة وتأخر سن الزواج بين الشباب، ولكنه بالطبع لم يخلي من التعليقات الساخرة.

العديد من الفتيات أجبن على السؤال من وجهة نظرهن، ليعبروا عن أحلامهن حول شريك الحياة، ليتصدر الهاشتاج محرك البحث جوجل.

وقالت إحدى الفتيات: "من أمتى وإحنا بنسأل الأسئلة دي يا عماد جربوا انتوا بس تسمعوا أم كلثوم، وانتوا بتكلوا المانجا وهتدعولي ومش هتسألوا الأسئلة دي تاني"، وأضافت أخرى: "يا جدعان افهموا الجواز دا محتاج مسئولية واستقرار، وإحنا تافهين".

بينما علقت أخرى معبرة عن طموحاتها وأحلامها: "بيت في مدينتي، ايفون اكس ماكس، عربيه BMW وحساب في البنك مش أكتر من 50 مليون دولار أو يورو وستر ربنا علينا والحمدلله على كده".

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وعلى الجانب الآخر، قال أحد الشباب: "نقصني أجد واحده مثل هذه، فيما أضاف آخر:"المفروض اني اشتغل كل يوم 12 ساعة عشان يكون معايا فلوس اللي هما 1800 أو 2000 جنيه، وأروح جيم عشان جسمي يكون رياضي وأروح كورسات وأطور من نفسي عشان يكون معايا CV محترم".

تواصلنا مع عدد من الفتيات، للرد على تساؤل الهاشتاج "محتاجين إيه عشان نتجوز"، وقالت نور.ن، صاحبة الـ24 عامًا، "محتاجة يكون في تسهيلات في الجواز من أهلي، محتاجة راجل ميبقاش عادي علشان افكر في الجواز يكون صادق ويتقي ربنا فيا".

بينما رأت رنا.م، صاحبة الـ29 عامًا، إنها تحتاج: "صبر وتفاهم، وأشخاص تقدرنا وتعرف تتعامل معانا ومع تقلباتنا، محتاجين شخص يكون مراية لينا وكإننا قدام نفسنا ويكون سند لينا طول الوقت، محتاجين رجالة صح عارفين يشيلوا مسؤولية."

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