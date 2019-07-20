فيديو.. فنانة كويتية تكشف سبب خلعها الحجاب: "أنا إنسانة مزاجية"

قالت الفنانة الكويتية هنادي الكندري إنها قررت خلع الحجاب، نظرا لأنها لم تكن ترتديه بالطريقة الصحيحة.

وأضافت خلال استضافتها مع الإعلامي نيشان في برنامج "تؤام روحي"، أنها ارتدت الحجاب عن اقتناع ولم يفرض عليها، لكنها لم تكن ترتديه بالشكل الصحيح: "أنا أتحجب بإرادتي وخلعته بإرادتي وأنا ترى متعسفة إني قطيت الحجاب وأتمنى إني أرجع ألبس الحجاب".

وتابعت: "أنا إنسانة مزاجية لأبعد الحدود.. أنا أصلًا لبسته غلط.. يعني الحجاب يا تلبسينه صح يا إما لا تلبيسه.. لأن علاقتك برب العالمين مو بالحجاب بس.. وأنا كنت ألبس تربون وأحط ميك أب ثقيل ورقبتي كانت بتبقى باينة".

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أما الفنان الكويتي محمد الحداد زوج هنادي، فقال إنه ليس لديه مانع أن ترتدي زوجته الحجاب من جديد، لافتا إلى أنه يحب شكلها بالحجاب، لكن لا بد أن يكون عن قناعة منها.

وكانت الفنانة الكويتية هنادي الكندري كشفت في وقت سابق عن إصابتها بمرض السكري، إضافة إلى مشكلات في الكليتين.

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