العوامل الوراثية والاجتماعية تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بألزهايمر من الرجال

اضطراب تدريجي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ وموتها، يُعرف باسم مرض "ألزهايمر"، حيث يؤثر بالسلب على الشخص وقدرته على العمل بشكل طبيعي، وهو ما يصيب الكثير من الأشخاص من الجنسين.

وأشار عدد من الباحثين، إلى أن السيدات أكثر عرضة للإصابه بـ ألزهايمر من الرجال، ويرجع هذا السبب لعدد من التأثيرات الوراثية والتشريحية وحتى الاجتماعية.

وتشير الأرقام الحديثة إلى أن نحو 65% من المصابين بمرض الخرف في المملكة المتحدة من النساء، مع وجود إحصائية مماثلة في الولايات المتحدة حول مرض ألزهايمر.

وهناك تفسيرات شائعة تفيد بأن خطر الخرف يزداد مع التقدم في العمر، وأن متوسط العمر المتوقع لدى النساء أطول من الرجال.

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وتشير الدراسة الجديدة إلى أنه قد يكون هناك المزيد من العوامل التي تفسر هذا التباين بين الجنسين، بما في ذلك، أن البروتينات الموجودة داخل الخلايا العصبية المرتبطة بمرض ألزهايمر قد تنتشر بشكل مختلف في أدمغة النساء مقارنة بالرجال، بحسب "الجارديان".

ورحبت الدكتورة جانا فويجت، رئيسة البحوث في مؤسسة بحوث ألزهايمر في المملكة المتحدة، بهذه الدراسة، قائلة: "إن فهم الجينات المرتبطة بمخاطر ألزهايمر لدى الرجال فقط والنساء فقط قد يساعدنا في تطوير طرق للتحديد بدقة من الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا المرض".

وأثبتت الدراسة إلى أنه بالنظر إلى الذاكرة في النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 60 و70 عاما، كان انخفاض الأداء الإدراكي أسرع بنسبة 61% بين الأمهات المتزوجات اللائي لم يعملن مقارنة بالأمهات المتزوجات اللاتي عملن حتى منتصف العمر.

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