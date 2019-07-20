دراسة: "الكركدية" يقضي على أسنان أطفالك

رغم فوائد الكركدية في تقليل ارتفاع ضغط الدم، وعلاج نزلات البرد، والتهابات المسالك البولية، إلا أن دراسة حديثة أجريت في جامعة برن السويسرية، اتضح من خلالها اضرار الكركديه على الأسنان.

وبحسب الدارسة التي نشرها موقع "لايف رو"، بعد إجراء تجربة على الأسنان اللبنية والدائمة، حيث استخدم المتخصصون 300 سن لبني، 1020 سنا دائمًا، اتضح من خلاله خطورة الكركدية على الأسنان، بعد تأثيره على مينا الأسنان حيث تسبب في تأكلها.

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وأوضحت الدراسة أن المشروبات الغازية كالفانتا والبيبسي، لا تمثل خطورة على الأسنان مثل الكركدية.

كما يؤكد الخبراء على ضرورة تنظيف الأسنان، بعد تناول المشروبات الضارة، بالفرشاة والمضمضة بالماء.

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