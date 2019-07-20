صور.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بجمبسوت زهري.. ومتابعوها: يا صباح الدلع

دائما ما تحظى نرمين الفقي، بإعجاب متابعيها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، والذين يشيدون بأناقتها وإطلالتها المميزة، ونشرت الفنانة عددًا من الصور التقطتها في أخر جلسة تصوير خضعت لها، نالت إعجاب العديد من محبيها.

وظهرت "نرمين" مرتدية جمبسوت باللون الأزرق الزهري، وتركت شعرها منسدلًا، واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي أظهر جمالها، بالإضافة لارتدائها قرطًا فضي.

وأرفقت نرمين تعليقًا على الصور قائلةً: "صباح الخير يومكم سعيد إن شاء الله".

لقيت الصور استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير من الرواد مع إطلالتها، وحصدت ما يقرب من 4 آلاف تسجيل إعجاب في فترة وجيزة، بالإضافة لمئات التعليقات التي تشيد بإنوثتها، أبرزها: "في حد يشوف القمر وما يبقاش سعيد، يا صباح الجمال والإناقة والشياكة والدلع على الدلوعة الجميله حبيبة قلبي الرقيقة، ياستي ارحمي شعب مصر انتي سنك مش بيكبر أبدا إنتي عشتي كل الأجيال ولسه زي ما انتي قمر، جميله إنتي كزهرة الربيع".

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واحتفلت نرمين، بعيد ميلادها الـ47، بصحبة مجموعة من أصدقائها، وشاركت متابعيها بعدة لقطات مصورة خلال الاحتفال، ظهرت من خلالها مرتدية فستانا مكشوفا، باللون الأسود، مع شعر منسدل ومكياج هادئ.

وحرصت الفنانة على التقاط بعض الصور التذكارية بصحبة أصدقائها، وخلال تقطيع "تورتة" الاحتفال، كما شاركت صديقاتها الرقص على أنغام الفنان محمود العسيلي.

يذكر أن أحدث أعمال نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة" حيث قامت بدورعبير، زوجة الفنان مدحت صالح الذي يقوم بدور"جابر"، وشاركت في بطولته سوسن ربيع وسيد رجب.

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