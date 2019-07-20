5 علامات تخبرك أنك مصاب بمرض السكرى

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

السكري من الأمراض الصامتة، وكثير من المصابين به أو من هم في مرحلة "ما قبل السكري" لا يعلمون بالحالة، ويؤدي تأخر اكتشاف الأمر إلى مضاعفات. بينما يساعد الكشف المبكر على إجراء التعديلات الغذائية المطلوبة، وتأخير الاعتماد على حقن الأنسولين لفترة طويلة. إليك أهم العلامات المبكرة على السكري ومقدماته، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

1- ضبابية الرؤية ليست مؤشراً على ضعف النظر، بقدر ما هي علامة على الحاجة إلى إجراء فحص السكر.

2- زيادة حكة الجلد حول المناطق التناسلية من علامات ارتفاع مستوى السكر بالدم، وتكرار الأمر يعني مخاطر السكري.

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3- ضعف السمع أيضاً من أعراض السكري.

4- الإحساس المتكرّر بالكسل وضعف الهمّة بعد النوم لـ8 ساعات من علامات الإصابة بالسكري.

5- ضعف الإحساس بالجلد حول القدمين نتيجة عدم تدفق الدورة الدموية كما هو مطلوب