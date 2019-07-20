نصائح فعالة للتخلص من حرقة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال البروفيسور بيتر مالفرتاينر إن شرب الماء يساعد في إطفاء حرقة المعدة؛ حيث إنه يعمل على معادلة العصارة الهضمية، التي ترتجع إلى المريء أو إلى الفم عند الإصابة بحرقة المعدة المعروفة في اللغة الدارجة باسم "الحموضة".

وأضاف أخصائي الجهاز الهضمي الألماني أن المشي بعد تناول الطعام يعد أيضا سلاحا فعالا لمحاربة حرقة المعدة؛ حيث إنه يعمل على نقل الطعام إلى الأمعاء.

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وأشار مالفرتاينر إلى أنه يمكن أيضا اللجوء إلى أدوية الحموضة، التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، ولكن مع مراعاة عدم تعاطيها لمدة تزيد عن أسبوعين.

وشدد مالفرتاينر على ضرورة استشارة الطبيب في حال تكرار الإصابة بحرقة المعدة؛ حيث إنها قد تشير إلى الإصابة بالارتجاع المريئي، الذي قد يؤدي إلى سرطان المريء في حال عدم علاجه.

وللوقاية من حرقة المعدة، ينصح البروفيسور الألماني بتجنب الأطعمة الدسمة والوجبات الثقيلة قدر الإمكان، مع مراعاة تخصيص وقت كاف لتناول الطعام ومضغ الطعام جيدا وتناول كميات قليلة من الطعام.