10 نصائح لاختيار البطيخ المناسب الشهي

البطيخ الأحمر، تلك الفاكهة المميزة للصيف، تتميز بسوائلها الكثير، وسكرها الخفيف الملائم للجو الحار، هي الفاكهة الصيفية المفضلة للبعض، وهي كذلك المشروب المفضل في بعض الأحيان، وقدم الخبراء الروس عددا من النصائح عند اختيار البطيخ بحسب "روسيا اليوم".

- عند النقر على البطيخة يجب أن يكون الصوت وسط بين الرنان والمكتوم.

- الصوت المكتوم يعني أن البطيخة ناضجة أكثر من اللازم.

- الصوت الرنان يعني أن البطيخ خاوية أو مشقوقة من داخلها.

- يجب اختيار بطيخة قشرتها لامعة.

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- البطيخة التي تنضج أكثر من اللازم تفقد لمعانها، ومعنى اللمعان أن متوسطة، وشهية.

- تجنب اختيار البطيخ الملئ بالتشققات والخدوش.

- منبت البطيخة الجاف ليس دليلا على كونها شهية فلا تعتمد عليه.

- تجنب البقع الصفراء الساطعة جدا، فهذا يدل على أنها قطفت منذ وقت بعيد.

- البقع الصفراء متوسطة اللون التي تظهر على سطح البطيخة تعني أنها جيدة.

- البقاء الصفراء ليست دلالة على أن البطيخة غير جيدة، بل يجب أن تكون موجودة وداكنة.

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