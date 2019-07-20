نصيحة للأمهات احذروا البرجر ..يدمر صحة أطفالك

يعتبر البرجر من الأكلات المفضلة عند الأطفال، على الرغم من احتوائه على العديد من السعرات الحرارية والدهون.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن الأطعمة السريعة مثل البرجر مليئة بالسعرات الحرارية والدهون والصوديوم الزائد، وتناولها ولو لمرة واحدة يمكن أن يكون ضاراً بالصحة.
ويحتوي البرجر على 500 سعرة حرارية، و25 جراما من الدهون، و40 جراما من الكربوهيدرات، و10 جرامات من السكر، و1000 ميلي جرام من الصوديوم.
ويؤدي تناول البرجر إلى ضعف كبير في الشرايين، الأمر الذي يقيّد تدفق الدم في الأوعية الدموية وبالتالي يؤدي للإصابة بأمراض القلب مستقبلاً.
كما يمكن أن يكون لارتفاع كمية الصوديوم، تأثير سلبي كبير وخطير على الأوعية الدموية.
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