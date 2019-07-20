طرق تفتيح المناطق الحساسة بالوصفات الطبيعية

تُعاني العديد من السيدات، من اسمرار المناطق الحساسة، بسبب استخدام المُرطبات والكريمات، أو لترك الشعر الزائد طويلًا دون إزالته، أمور عِدة تُسبب اسمرار تلك المناطق، الأمر الذي يُسبب إحراج شديد للسيدات.

وتلجأ العديد منهن للتفتيح بتقنيات الليزر، الذي يكلفهن الكثير من الأموال.

ويقدم "هُن" طرق تفتيح المناطق الغامقة، وفقا لخبيرة التجميل أمينة طاهر، حسبما ذكرتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع على فضائية DMC.

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ملح البحر

اخلطي كمية من ملح البحر، مع زيت جوز الهند، ويمكن استخدام هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا، أثناء الاستحمام، من خلال عمل حركات دائرية على المناطق الغامقة باستخدام تلك الوصفة.

العسل والدقيق

قومي بخلط ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة من الدقيق وملعقة من اللبن البودرة وقليل من ماء الورد أو الليمون للعجن، ثم ضعي الخليط على الجلد واتركيه من 10 لـ15 دقيقة ثم اشطفي، وكرري الوصفة يومًا بعد يوم.

السكر البني

يساعد السكر البني، في تقشير الجل الميت، ل1ا اخلطيه مع الليمون، وقومي بعمل اسكراب للمنطة المُراد تفتيحها.

مزيج الفازلين والنشا

قومي بوضع الفازلين، على حمام مائي حتى يصبح لين القوام، ثم اخلطي معه النشا وقلبيهما جيدًا، ادهني الخليط على المنطقة السمراء مرة أو مرتين يوميا، للحصول على النتيجة المطلوبة.

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