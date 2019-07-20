طريقة عمل صوص المشروم البني

شرائح لحم ستيك من الأكلات المميزة، والتي يحلو تقديمها مع صوص المشروم البني اللذيذ، ويقدم كذلك مع اللحم المشوي، ويمكنك إضافة نكهة جديدة للحم المسلوق، بجانب صوص الباربكيو الشهير للشواء، ويقدم لك موقع "هُن"، طريقة تحضير صوص المشروم البني في البيت. المقادير 2 بصلة كبيرة مقطعة مكعبات مرق حسب الكمية المطلوبة 2 كوب مشروم 2 ملعقة كبيرة صويا صوص ملعقة بصل بودر Advertisements ورق لورا مفروم ملح وفلفل أسود طريقة التحضير يشوح البصل حتى يصل للون الذهبي. يضاف المشروم ويشوح مع البصل. يضاف الصويا صوص، ويتبل المشروم ببودرة البصل، وورق اللورا والملح والفلفل. يضاف المرق ويترك الصوص ليغلي، يقدم مع اللجم. ​

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