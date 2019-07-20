"البيض الاسكتلندي".. أحد أشهر الأطباق الاسكتلندية ويقدم عادة في عيد الفصح المجيد وهو عبارة عن بيضة مسلوقة مغطاة بطبقة لحمة بالبهارات ومعها خليط الدقيق والبيض والبقسماط ويعد من الاطباق السهلة والصحية في آن واحد. مقادير عمل البيض الاسكتلندي 500 جرام لحم مفروم ملعقة ملح صغيرة نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ملعقة صغيرة بصل بودرة 4 بيضات مسلوقين ومقشرين كوب دقيق متعدد الاستعمالات كوب بقسماط Advertisements بيضه مخفوقه مع ملعقة صغيرة خل أو رشة فلفل أسود. طريقة عمل البيض الاسكتلندي اخلطي في وعاء اللحم مع الملح والفلفل الأسود والبصل البودرة. قسّمي المزيج إلى 4 كرات متساوية الحجم. غمسي البيض بالدقيق حتى يتغطى من كل الجهات. ضعي بيضة داخل كرة من اللحم واغلقيها جيدًا. اغمسي الكرة بالبيض ثم بالبقسماط وضعيها في صينية مدهونة بالزيت. اخبزي البيض الاسكتلندي في فرن محمى مسبقا على حرارة متوسّطة لـ35 دقيقة حتى ينضج، ويقدم ساخنًا. ​

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