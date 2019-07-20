حاربي الرؤوس السوداء بهذه الماسكات

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعد الرؤوس السوداء من المشاكل الجلدية المزعجة، التي تفسد جمال المرأة. فما أسباب ظهورها وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة على هذه الأسئلة قال فنان التجميل الألماني بيتر شميدينجر إن الرؤوس السوداء تظهر في الأماكن، التي تحتوي على غدد دهنية، كالظهر ومنطقة T الجبين والأنف والذقن.

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وأوضح شميدينجر أن الرؤوس السوداء تنشأ بسبب فرط الإفرازات الدهنية وتعذر تصريفها بفعل انسداد المسام، مشيرا إلى أن الإفرازات الدهنية وخلايا الجلد الميتة تتخذ اللون الأسود عندما تتعرض للأكسدة بفعل اتحادها مع الأوكسجين، مما يمهد الطريق لنشوء البثور.

وأشار فنان التجميل الألماني إلى أنه يمكن محاربة الرؤوس السوداء بواسطة ماسك يحتوي على مواد فعالة تعمل على تصريف الإفرازات الدهنية من سطح البشرة، مثل ماسك الكربون النشط “Activated Carbon” أو الطين الطبي “Medicinal Clay”؛ حيث تعمل هذه الماسكات على تخلص البشرة من الشوائب والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة.

كما يمكن أيضا تطبيق ماسك حمض الساليسيليك “Salicylic Acid” المعروف أيضا باسم حمض الصفصاف؛ حيث يمتاز هذا الماسك بتأثير مثبط للالتهابات، كما أنه يتمتع بتأثير مقشر للبشرة ويساعد على تجدد الخلايا من خلال طرد خلايا البشرة الميتة.