لهذا السبب تجنبي استخدام أداة تجعيد الرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-
لا أحد يرغب في الإصابة بالرؤوس السوداء أو المسام المسدودة التي يمكن أن تدمر البشرة، ومع ذلك فإن استخدام أدوات غير مناسبة لإزالتها قد يعرض البشرة لأضرار عديدة، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".
حذر خبير تجميل بريطاني، من استخدام أداة تجعيد الرموش لإزالة الرؤوس السوداء بعد أن ظهر رجل في مقطع فيديو وهو يستخدم الأداة لإزالة الرؤوس السوداء من أنفه.
وبحسب خبير التجميل سيمون شوفمان، من "ثيرابي كلينيك" فإن استخدام هذه الأداة قد يؤدي إلى تلف البشرة، وتدمير الشعيرات الدموية بفعل الضغط على بشرة الأنف الرقيقة.
كما يمكن أن تؤدي هذه الممارسة الخاطئة إلى الإصابة باحتقان إضافي في الجلد، مما يتسبب في نشوء الأكياس العقدية. وقد تترك الأداة علامات على منطقة الأنف لفترات طويلة من الزمن وحدوث الندبات.
إضافة إلى ما سبق، حذّر شوفمان أيضاً من أن الأداة قد تتسبب بتدمير الأوردة العنكبوتية والشعيرات الدموية، الأمر الذي قد يستدعي علاج المنطقة المصابة بالليزر لإصلاح التلف.
وعوضاً عن استخدام أداة تجعيد الرموش، يوصي أخصائي البشرة باستخدام علاجات منتظمة للوجه، مثل مقشرات البشرة لإزالة الرؤوس السوداء، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.
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