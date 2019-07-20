علاج خشونة الكعبين

تعتبر مشكلة تشقق الكعبين من المشكلات الشائعة بين السيدات، والتي تحدث لأسباب متعددة ومختلفة، أهمها: الجفاف، وإهمال العناية بهما، ولكن بخطوات بسيطة يمكن حل هذه المشكلة والحصول على نتيجة مرضية، وللحفاظ على النتيجة المرجوة، يتطلب المواظبة على الاهتمام بالقدمين، وتجنب عوامل وأسباب التشقق.

حمام الماء الساخن

عمل حمام بالماء الساخن للقدمين مرة أسبوعيا لتليين طبقات الجلد الميت، مع دعك الكعب بحجر القدمين المتوفر لديك، بعد غسيل قدميك يجب تجفيفهما جيدا، وهذا يعد أفضل وقت لتدليك قدميك بكريم سواء كريم ترطيب أو كريم علاجي.

تخلط ملعقتان صغيرتان من الفازلين مع بضع قطرات من عصير الليمون وذلك بعد غسل القدمين، وتركهما في الماء الفاترة لمدة ربع ساعة، وتدلك يوميا قبل النوم بخليط الفازلين والليمون.

ضعي طبقة من زيت السمسم على تشققات الكعب قبل الذهاب إلى النوم كل ليلة، ويجب أن تقوم بتدليكه جيدًا حتى تمتصه البشرة.

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زيت الزيتون

ضعي القليل من زيت الزيتون على قطعة من القطن ثم دلك بها قدميك في حركة دائرية لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، ارتدي زوجين من الجوارب القطنية ثم اغسلي قدميك بعد ساعة بعد ذلك قومي بخلط ملعقة من زيت الزيتون مع القليل من قطرات الليمون ونفس الكمية من المياه وقلبه حتى تحصل على كريم سميك، ضع هذا الكريم على قدميك طوال الليل وارتدي جوربا ثم اغسلي قدميك في الصباح.

الليمون

أحضري ليمونة كبيرة الحجم، واقطعيها نصفين، ثم اعصريها ليبقى قشر الليمون مجوفًا، ثم يوضع على القدم، وارتدي زوج جوارب قطنية لمدة 30 دقيقة، ثم يُدلك القدم بزيت جوز الهند الخام.

للحفاظ على القدمين ناعمتين

تفادي السير حافية القدمين.

لا بد من ارتداء جوارب أو صندل بيتي في المنزل.

دائما حافظي على ترطيب قدميك خاصة بعد الاستحمام أو الوضوء.

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