طريقة عمل الـ لازنيا

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الـ لازانيا من الأطعمة التي يفضلها كثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
وفيما يلي خطوات تحضير الـ"لازانيا" على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج على شاشة "سي بي سي سفرة":-
المقادير
مكرونة
بصل مفروم
لحمة مفرومة
بهارات
صلصة
موتزاريلا
لورا
قرفة
زبدة
حبهان
بارميزان
لبن
زيت
دقيق
طريقة التحضير
- تشويح البصل بواسطة ملعقتان من الزيت على النار.
- إضافة ربع ملعقة قرفة ومسكتة وورق لورا وحبهان.
- إضافة اللحم على الخليط، ثم إضافة ملعقة من الصلصلة.
- عقب الانتهاء مع طهى اللحم المفروم، يتم البدء في إعداد البشاميل، عن طريق وضع الزبدة والزيت في وعاء، ثم 4 ملاعق من الدقيق، مع التقليب.
- يتم تهدئة النار، ثم إضافة اللبن بالتدريج، ثم الفلفل والملح.
- يفضل إحضار صينية من "بايركس"، لوضع طبقة من الصلصة، ثم طبقة من الازانيا، تليها "موتزاريلا" و"بارميزان"، ثم اللحم ثم البشاميل، وأخيرا طبقة آخرى من الجبن.
- تترك الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة.
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