هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البرجر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

لا شك في أن شطائر البرجر هي من أكثر الشطائر التي يحبها الناس من جميع الفئات العمرية، ولكننا نعلم جميعاً بأنها مضرة للصحة.

وبحسب الكثير من الأبحاث، فإن الأطعمة السريعة مثل البرغر مليئة بالسعرات الحرارية والدهون والصوديوم الزائد، وتناولها ولو لمرة واحدة يمكن أن يكون ضاراً بالصحة.

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تحتوي شطيرة البرجر الواحدة على 500 سعرة حرارية، و25 جراماً من الدهون، و40 غراماً من الكربوهيدرات، و10 غرامات من السكر، و1000 ميلي جرام من الصوديوم، وهو ما يكفي لإحداث أضرار كبيرة في نظامنا الصحي.

ومن الناحية العلمية، فإن عملية تناول السعرات الحرارية بشكل مفرط في جلسة واحدة تضع الكثير من الضغط المؤكسد على الخلايا، إضافة إلى أن تناول وجبة غنية بالدهون المشبعة مثل البرغر، يؤدي إلى ضعف كبير في الشرايين، الأمر الذي يقيّد تدفق الدم في الأوعية الدموية وبالتالي يؤدي للإصابة بأمراض القلب مستقبلاً.

كما يمكن أن يكون لارتفاع كمية الصوديوم تأثير سلبي كبير وخطيرعلى الأوعية الدموية، وفق ما ورد في "24" الإماراتي نقلا عن صحيفة تايمز أوف إنديا.