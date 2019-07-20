أعراض الإصابة بالتهاب اللوزتين

غالبًا ما يكون التهاب الحلق أو اللوزتين أول علامة على الإصابة بالزكام وقد يتحسن بعد يوم أو يومين؛ أعراض البرد الأخرى تشمل سيلان الأنف، ولكن الأعراض الرئيسية لالتهاب اللوزتين هي التهاب الحلق المعتدل إلى الحاد الذي يدوم لفترة أطول من يومين ويتضمن التهاب اللوزتين.

وتشمل الأعراض الأخرى لالتهاب اللوزتين بحسب موقع "مديكال نيوز الطبي".

البلع

يشعر المريض بصعوبة عند البلع، ويتطور الأأمر أحيانا إلى ألم، فيتجنب تناول الطعام.

الحنجرة

تظهر التهابات، أو فطريات بيضاء وحمراء في آخر الحلق، عند الحنجرة.

الغدد

تظهر الغدد المنتفخة أسفل الفك، وعلى جانبي الرقبة، وهي انتفاخ للغدد الليمفاوية.

رائحة كريهة

تصبح رائحة التنفس، والفم كريهة بسبب التهاب وتضخم اللوزتين.

حمى

يصاب المريض بالتهاب اللوزتين بارتفاع في درجات الحرارة، والشعور بالتعب والقشعريرة، والصداع، والحمى.

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الأذن

يسبب التهاب اللوزتين كذلك في ألم الأذن.

المعدة

تسمل الأعراض اضطرابات المعدة، من اسهال وغازات، وأحيانا ألم في المعدة.

قيح

تظهر بقع حمراء وبيضاء، بها قيح.

شخير

يصبح تنفس المريض عاليا جدا، وأحيانا يسبب التهاب اللوزتين في الشخير، وذلك بسبب انسداد اللوزتين الذي يعوق الشعب الهوائية.

عادة ما تزول أعراض التهاب اللوزتين بعد ثلاثة إلى أربعة أيام، ولكنها قد تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين، حتى مع العلاج، يجب عندها مراجعة الطبيب.

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