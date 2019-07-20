محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: إذا كنتي تبحثين على طريقة جديدة لطهي الدجاج، فيمكنك تجربة عمل الدجاج بالمشمش، التي تستعرضها لكم أميرة شنب. المقادير: قطعتين من صدور دجاج جيلي مشمش بصل شرائح ملح فلفل أسود Advertisements زبدة مشمش طازج أرز أبيض طريقة التحضير: يتبل الدجاج بالملح والفلفل من الجانبين. توضع الزبدة في طاسة على النار ثم يضاف إليها الدجاج. يقدم مع أرز أبيض، أو سلطة خضراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة عمل الدجاج بالمشمش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.