قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل أرز بالبشاميل، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأطباق التي يمكن تحضيرها ضمن وجبة الغداء. مقادير عمل أرز بالبشاميل 3 أكواب أرز. 3 أكواب ماء. دجاج مقطع. بصلة مفرومة. ملح. فلفل. قرفة. جنزبيل. جبنة رومي. Advertisements زيت مخلوط بزبدة. فلفل ألوان. مقادير عمل البشاميل 2 معلقة دقيق. 2 كوب لبن. طريقة عمل أرز بالبشاميل نضع الزبدة والزيت والأرز والملح ونقلبه ثم نضع الماء ونتركه على نار هادئة حتى تمام السواء. توضع قطع الدجاج مع البصل المفروم والملح والفلفل حتى تترك لتنقع. يدهن طبق فرن ويوضع جزء من البشامل ثم يوضع نصف الأرز الناضج، وبعد ذلك نضع خليط الدجاج ثم باقي الأرز ثم يغطى بالبشاميل والجبنة الرومى. ​

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