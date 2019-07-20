طريقة عمل فاهيتا الجمبري

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حضري فاهيتا الجمبري لأسرتك، بخطوات الشيف أميرة شنب، وقدميها مع الارز الأصفر، وعيش التورتيلا، مع المقبلات والطحينة، وإليكِ الطريقة.
مكونات فاهيتا الجمبري
كيلو جمبري
فلفل ألوان
شرائح بصل أحمر
زيت زيتون
ملح - فلفل أسود
ملعقتين شطة بودرة
1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1/2 ملعقة صغيرة بصل بودرة
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
عصير ليمون
كزبرة خضراء
طريقة تحضير فاهيتا جمبري
شوحي الجمبري في زيت الزيتون أولًا، ثم أضيفي الثوم والبصل البودرة ثم البابريكا والكمون.
أضيفي الشطة والملح والفلفل للخليط، ثم عصير الليمون، والفلفل الألوان مع البصل والكزبرة الخضراء.
انتظري حتى ينضج الخليط وقدميه.
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