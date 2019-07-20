فستان ملكي وقبلة وإطلالة مكشوفة لـ إليسا.. تفاصيل حفل زفاف نجل إيلي صعب

على دقات أجراس، كنيسة بكركي، ووسط حضور العديد من المشاهير، ونجوم الفن والموضة، احتفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، أمس، بحفل زفاف نجله الأكبر، إيلي صعب جونيور، وعروسه كريستينا مراد، في حفل زفاف أسطوري، بالليلة الثانية من الاحتفالات التي بدأت أمس، ومن المُقرر أن تستمر لليوم، السبت.

إطلالة العروس

وتألقت العروس، بفستان ملكي، منفوش قليلًا، له ذيل طويل للغاية، دون أكمام مرصع بالألماسات اللامعة، مع طرحة شفافة طويلة لعدة أمطار، وتاج رأس مُرصع بالفصوص، مع أقراط مع الألماس.

كما اعتمدت "كريستينا" على تسريحة شعر كلاسيكية، بتوقيع المصفف وسيم مرقص، ومكياج تُرابي هادئ، لخبير التجميل اللبناني بسام فتوح.

بينما تألق نجل مصمم الأزياء ببدلة سوداء كلاسيكية أنيقة.

إطلالات الحضور.. إليسا على رأسهن

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تألقن العديد من الحضور بفساتين أنيقة، غلب اللون الأسود على معظمها، بينما ظهرت والدة العريس، بفستان أنيق سادة بلون "البيبي بلو" له حزام ذهبي من الخصر.

ولفتت الفنانة إليسا الأنظار إليها، حيث ظهرت بفستان "أوف وايت"، مكشوف الصدر، مع شهر منسدل ذو أطراف "ويفي"، كما اعتمدت الفنانة اللبنانية، على حذاء وحقيبة مزودين بالريش الأبيض.

الليلة الأولى من العُرس

كان العروسان، بدآ حفلهما، منذ أمس، الخميس، من خلال ليلة على التُراث اللبناني، كانت الدبكة اللبناني، هي بطل الاحتفال، حيث تألقت العروس، بجمبسوت باللون البيج، مع كاب ذهبي، من الدانتيل المُطرز، بينما ظهر العريس، ووالده بعباءة سوداء، حملت تطريزاتها التُراث اللبناني القديم.

وتألقت زوجة "صعب" بعباءة زرقاء، مُطرزة بفصوص ذهبية.

وحرصت إليسا، على حضور تلك الليلة أيضًا، ارتدت خلالها، فستانا أسود قصيرا، مُرصعا بالفصوص الملونة.

يُذكر إن الليلة الأخير، ستُقام، اليوم، السبت، داخل فيلا إيلي صعب.

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