نانسي عجرم في حمام السباحة مع طفلتها "ليا" :معاكي بكون في الجنة"

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها مع طفلتها الثالثة "ليا" داخل حمام السباحة. وظهرت "عجرم" مع مولودتها "ليا" داخل حمام السباحة معلقة عليه باللغة الإنجليزية: "لما بكون معاكي بكون في الجنة". Advertisements وعلق الكثيرون من متابعي الفنانة اللبنانية على الصورة: "ربنا يخليكم لبعض"، "الله يخليها ليكي وتتربى في عزك"، "يا قلبي شو حلوين". وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وضعت طفلتها الثالثة "ليا" في شهر فبراير الماضي، وأصبحت "عجرم" تلقب بـ"أم البنات" فهي لديها 3 فتيات "ميلا، إيلا، ليا". ​

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