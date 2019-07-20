حلا شيحة تعنّف معجبة.. وكلمة السر "عيال"

احتدت الفنانة حلا شيحة على متابعة لها، عبر حسابها على تطبيق "انستجرام"، بعد مطالبة الأخيرة لها بالاهتمام بأولادها.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعد نشر حلا لصورة لها، وعلقت عليها قائلة، "الصورة فكرتني بياسمين في السلم والتعبان، من أحب الأفلام ليا اللي ساب علامة في السينما قوية ومختلفة وجديدة وقتها، ولحد دلوقتي مفيش زي الفيلم ده، أنا سعيدة إني كنت من أبطال الفيلم، وبطله الحقيقي طبعا طارق العريان ومحمد حفظي وسامح سليم، نفسي أرجع أقدم في السينما حاجة جميلة زي السلم والتعبان".

Advertisements

وعلقت المتابعة علي الصورة قائلة، "يا بنتي روحي لعيالك بلاش بكاء على الأطلال، الزمن هرب بيكي خلاص"، لترد عليها حلا قائلة، "عيالي معايا ودي حياتي مش حياة حضرتك، إنتي خليكي في حياتك".

​