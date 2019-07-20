محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تعرضت امرأة كندية لحادث سير تسبب في حرمانها من الإنجاب، بعد أن اصطدمت السيارة التي تقودها صديقتها بأخرى في الطريق.

وتم نقل أشتين وايت، البالغة من العمر 22 عامًا، إلى المستشفى، حيث كان حزام المقعد مغلق بإحكام حول بطنها، الأمر الذي أدى إلى كسر الأوعية الدموية في الأمعاء الدقيقة، واستلزمت حالتها إزالة جزء من الأمعاء.

للمزيد عن تعرضت لكسر الأوعية الدموية.. حادث طريق يحرم امرأة من الإنجاب..اضعط هنا