الامارات | احتراق «القصر السماوي» في الغلاف الجوي

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق «القصر السماوي» في الغلاف الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احترق مختبر الفضاء الصيني (تيانجونج 2)، أمس، أثناء عودته ودخوله الغلاف الجوي للأرض فوق منطقة جنوب المحيط الهادئ، وذلك بعدما أنهى مهمة في الفضاء استمرت ثلاثة أعوام.

ونقلت صحيفة الشعب الصينية اليومية عن وكالة الفضاء في الصين أن الجزء الأكبر من مركبة الفضاء، التي يبلغ طولها 10.4 أمتار، تعرض للتدمير أثناء الدخول في الغلاف الجوي، ومع ذلك، من المتوقع أن تسقط أجزاء صغيرة من الحطام في «منطقة آمنة» بالجزء الجنوبي من المحيط.

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وتعد مركبة «القصر السماوي»، التي يبلغ وزنها 6ر8 أطنان، مقدمة صغيرة لمحطة فضاء صينية، من المقرر أن تحلق بالفضاء بحلول عام 2022، بحسب خطط حالية.

وتم إطلاق «تيانجونج 2» في سبتمبر عام 2016، لتبقى في الخدمة على مدار عامين. وقد تعهدت الصين بأن «تفرج في الوقت المناسب عن معلومات، وأن تطلع الجهات ذات الصلة عليها بطريقة شفافة»، بعد أن تدخل المركبة الغلاف الجوي.

ومكث اثنان من رواد الفضاء الصينيين على متن المركبة الفضائية أكثر من 29 يوماً في عام 2016، وهي أطول رحلة فضائية مأهولة في تاريخ البلاد.