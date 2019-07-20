الامارات | الفستان الماكسي لإطلالة الهيبيز

شكرا لقرائتكم خبر عن الفستان الماكسي لإطلالة الهيبيز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتربع الفستان الماكسي على عرش الموضة، هذا الصيف، ليمنح المرأة إطلالة جريئة على غرار الهيبيز.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه أن الفستان الماكسي هو فستان طويل يصل طوله إلى الأرض، مشيرة إلى أنه يمنح المرأة تهوية جيدة وإحساساً بالراحة.
وأضافت مايروزه أن الفستان الماكسي يزدان هذا الموسم بنقوش الزهور الحالمة ليبوح برقة المرأة أو نقوش جلد الحيوانات كجلد النمر، ليمنح المرأة إطلالة شرسة ومتوحشة.
كما يتسم الفستان الماكسي بتنوع إمكانات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة بتنسيقه مع صندل ذي كعب عالٍ، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقه مع حذاء رياضي أو إسبادريل.
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