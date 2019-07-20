الامارات | طلاب نادي الإمارات العلمي يزورون جامعة دبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار طلاب نادي الإمارات العلمي، التابع لندوة الثقافة والعلوم، جامعة دبي، في جولة تعريفية على المختبرات والمعامل الهندسية، وضمن برنامج الدورة الصيفية، التي ينظمها النادي لمدة شهر تقريباً، وبمشاركة 270 طالباً وطالبة، واستقبل طلاب النادي مجموعة من الأساتذة المتخصصين، للتعريف بالجامعة والمعامل والمختبرات الهندسية. واطلع طلاب النادي على أحدث المشروعات والابتكارات العلمية التي نفذها طلاب الجامعة، والتي تعتمد الفيزياء التطبيقية، كما شارك طلاب النادي في مسابقة تحدي القدرات العقلية، واطلع الطلاب على مختبرات الفيزياء بالجامعة، ومحاكاة التجارب العلمية بالواقع العملي، وتم تقسيم الطلاب على مجموعات للتدريب على البرمجة المتقدمة وكذلك الذكاء الاصطناعي. وجاءت الزيارة من منطلق حرص مجلس إدارة النادي على تهيئة المناخ للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب، وإتاحة الفرص للتعرف إلى أحدث النظم والتجارب في المجالين العلمي والتقني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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