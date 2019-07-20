الامارات | أفراح المهري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سعيد علي سعيد المهري بمناسبة زفاف نجليه، أحمد وعبدالله إلى كريمتي أحمد عامر سعيد المهري. وحضر الحفل، الذي أقيم في قصر الجواهر بعجمان، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين والشخصيات، وجمع من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل عروض فنية تراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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