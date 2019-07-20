الامارات | أعماق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختلف لدى الغواصين موضوع الغوص، فهناك من يستمتع بمشاهدة الأسماك والمخلوقات البحرية، والآخر يفضّل الغوص والسباحة في المناطق التاريخية أو مغاصات الآثار أو حطام السفن الغارقة، إلا أن وجود طائرة تحت الماء من شأنه أن يخاطب فضول مصوري الأعماق، وجميع الغواصين، لتجربة الغوص والتجول في هذا الحطام الفريد من نوعه.. صورة لطائرة تحت سطح البحر من منطقة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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