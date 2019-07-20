الامارات | مِراس تطرح بطاقات صيف ضمن مفاجآت صيف دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مِراس تطرح بطاقات صيف ضمن مفاجآت صيف دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاونت مِراس للتسلية والترفيه، مع دبي للسياحة هذا العام، ضمن مفاجآت صيف دبي، مقدمة خصماً يصل إلى 60٪ على مجموعة من الوجهات الترفيهية الأكثر زيارة في دبي. وتقدم مِراس للتسلية والترفيه خلال عروض الصيف الكبيرة، الذي يستمر ضمن مهرجان مفاجآت صيف دبي، بطاقتي صيف للدخول إلى وجهاتها في منطقة سيتي ووك أو الوجهة الشاطئية «لا مير».

وتتيح بطاقات صيف سيتي ووك، التي يبلغ سعرها 150 درهماً، دخولاً لمرة واحدة إلى الوجهات الترفيهية، بما في ذلك «ذا جرين بلانيت»، وباقة بريميوم إلى هب زيرو، ودخولاً لطفل مع شخص بالغ إلى ماتيل بلاي تاون، إضافة إلى تذكرة باقة فضية لسينما روكسي. وتبلغ قيمة هذه البطاقة المثالية للعائلات 441 درهماً، وهو ما يعني توفير 291 درهماً.

ولمحبي الأنشطة المائية، توفر بطاقة صيف لا مير اختيار تجربة واحدة في لا مير في سينما روكسي مع دخول إلى منتزه لاجونا المائي. وتخوّل البطاقة حامليها وصولاً مباشراً إلى الوجهة الشاطئية مع إمكانية معاودة الدخول غير محدود بـ150 درهماً فقط.

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وستكون البطاقات صالحة للاسترداد إلى الثالث من أغسطس 2019. كما أعلن منتزه لاجونا المائي، الواقع في الوجهة الشاطئية «لا مير»، عن إطلاقه ليلة للسيدات يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك بعد النجاح الذي تحقق في الفعاليتين اللتين أقيمتا خلال أبريل الماضي، حيث حظيت الكثير من الضيفات بأوقات ممتعة في المنتزه. وسيُغلق المنتزه المائي مساء يوم الخميس، ليصبح مخصصاً للسيدات، حيث سيتمكنّ من التمتع بوصول حصري إلى الألعاب والمناطق الترفيهية، بما في ذلك مجرى مائي متهادٍ (ليزي ريفر)، وويفز أوز 180 فلورايدر، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال. وخلال هذا الوقت، سيشرف على المنتزه الواقع ضمن الواجهة البحرية «لا مير»، فريق عمل كامل من السيدات، بما في ذلك دي جي، مهمتها تنسيق مجموعة من أحدث الأغنيات والاختيارات الموسيقية، بينما تحظى الضيفات بأمتع الأوقات.

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درهماً ثمن بطاقة صيف سيتي ووك التي تتيح دخول الوجهات الترفيهية.

منتزه لاجونا المائي الواقع في الوجهة الشاطئية «لا مير» أعلن عن إطلاق ليلة للسيدات يوم الخميس من كل أسبوع.