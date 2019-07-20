تنتظرك انطلاقة مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: انطلاقة وضؤ اخضر وتصور مختلف كليا في مطلع هذا الاسبوع المهم جدا لسببين الاول لا تزال الشمس تتنقل في السرطان الصديق والسبب الثاني وجود القمر في برجك يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس يومي السبت والاحد الذي يقدم لك اجمل واروع التاثيرات نقطة او مرحلة زمنية جيدة ونظرة لافتة ساحرة جذابة مبتكرة صداقة جديدة علاقة جديدة المهم انه بانتظارك ايجابيات كثيرة تتابع الانطلاقة الجيدة مع وصول القمر الى الحمل يومي الاثنين والثلاثاء الى بيت المال تدلل نفسك بالمصروف الايضافي تسافر تشتري شيء جديد عقار بيت اجواء مناسبة جدا لكن انتبه نظم حساباتك كذلك سوف تدخل في نوعية وقت مميزة يوم الثلاثاء مع وصول الشمس الى الاسد التي تشكل مثلثا فلكيا ناريا مع القمر في الحمل فتتصرف بروح القادر والمنتصر، وتباشر بما هو أساسيومناسب لمصالحك . تلاقي الدعم والتأييد أو المساعدة، تجد العمل الذي تصبو إليه فتصيب هدفاً كبيراً سعيت إليه أو تسافر نحو اتجاه واعد كذلك قد تعرف فترة مزدهرة على الصعيد الاجتماعي والمهني بين الاربعاء والجمعة مرحلة مليئة بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة تحت تاثير القمر من الثور الذي يشكل مربعاً فلكياً مع الشمس من الاسد الذي يفتح أمامك مجالات واسعة وفرصاً استثنائية مالية ومعنوية تنافس تربح تتفوق تسافر في رحلة استجمام كل الامور سهلة جدا نشاط فعالية وحماس اسبوع مهم جدا تستطيع ان تغيير الكثير بكلمة ببسمة باتصال برسالة اسبوع ممتاز.

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة في برج السرطان مناسبا للاوضاع العائلية والشخصية تزدهر وتقوى الروابط بين الاهل والاولاد او يبشر بحمل جديد وانجاب لا رادع لعواطفك فالمعنويات مرتفعة جداً لا بد ان يطمئن قلبك فالجو دافئ يسمح لتبادل المشاعر الصادقة للعازب تمارس سحراً وجاذبية وتعيش شغفا كبيرا وقرار ملفتا بارتباط ربما او باعلان حب جديد.

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